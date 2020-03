Carro fica “com as rodas para o ar” após capotar no centro da cidade

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (13), por volta das 12h30, no Centro de Osvaldo Cruz.

Segundo informações colhidas no local, um veículo Chevrolet Corsa estaria estacionado em frente a uma farmácia existente na Avenida Presidente Roosevelt, quando o motorista saiu sentido Avenida Max Wirth, o condutor de um Ford Del Rey não percebeu a saída do Corsa, o que causou o acidente.

Com o impacto, o Del Rey acabou capotando e parou com as rodas para cima. Felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais. O trânsito ficou comprometido por algum tempo até a retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros. (FONTE: FM Metrópole)