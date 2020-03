ADAMANTINA: Polícia Militar age rápido e prende autores de furto antes que a vítima chegasse em casa

A Polícia Militar de Adamantina agiu rápido e conseguiu deter dois indivíduos acusados de furto na noite desta sexta-feira, (13), por volta das 22h25.



Segundo apurado pela reportagem do Adamantina Net, as equipes em serviço estavam em patrulhamento pelas imediações da Praça Tiradentes com vistas à possíveis indivíduos que haviam realizado furtos em residências daquela área em data anterior, quando visualizaram uma pessoa em atitude suspeita, já conhecida nos meios policiais por esta modalidade, momento em que o mesmo ao notar a aproximação da viatura, tentou desfazer-se de um par de tênis e uma camiseta de marca e saiu correndo não sendo possível sua abordagem naquele exato momento, porém, foi alcançado durante o trajeto.



Contido, o mesmo portava alguns objetos e confessou que havia furtado uma residência juntamente com um menor de idade.



Ele recebeu voz de prisão em flagrante e indicou a residência do comparsa que fica no Jardim Paulista, onde o mesmo foi localizado e também confessou o delito entregando uma corrente de ouro.

O menor foi apreendido e juntamente com o outro acusado foram levados até o local em que haviam praticado o furto e o proprietário que chegava ao local, foi cientificado do crime antes mesmo de descobrir o ocorrido.



A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia do local. Todos os objetos sendo dois pares de tênis, uma garrafa de bebida alcóolica, seis camisetas, uma caixa de som portátil, uma corrente de pescoço, um celular e R$ 87,60 foram apresentados no Plantão Policial juntamente com os abordados e a vítima.



O delegado de plantão ratificou a voz de prisão e manteve ambos recolhidos na Cadeia Pública de Adamantina.



Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, o Capitão PM Júlio Romagnoli destacou o preparo e a importante ação dos policiais militares em mais esta ocorrência de sucesso que culminou com dois detidos e objetos recuperados antes mesmo que a vítima percebesse que sua residência havia sido alvo de crime.



“Nossa Polícia Militar está sempre preparada e vai agir quando necessário visando coibir crimes antes mesmo que aconteçam, e caso ocorram, na rápida e pronta resposta à sociedade que espera e pode contar com nossos homens prontos para servir”, destacou o Capitão PM Júlio.