Veículo de Prefeitura e caminhão se envolvem em acidente

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Militar Rodoviária, Base Operacional de Adamantina, registrou uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo da prefeitura de Salmourão, pela vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão, mais especificamente no trevo de acesso à SP 294.

Segundo informações levantadas no local, um veículo Fiat Idea com placas de Salmourão, pertence a prefeitura daquele município, seguia sentido Salmourão a Osvaldo Cruz, quando, no trevo de acesso à SP 294, um caminhão com placas de Pacaembu, que seguia em sentindo contrário, por motivos a serem esclarecidos, tentou fazer o trevo de acesso sentido Inúbia Paulista e colidiu lateralmente contra o veículo Fiat Idea.

O motorista do Fiat Idea foi conduzido para a Santa Casa de Osvaldo Cruz com escoriações leves e o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Equipes do DER e a Polícia Militar de Osvaldo Cruz apoiaram a ocorrência. (Metrópole FM)