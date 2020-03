Coronavírus: Ministério da Saúde recomenda cancelar, adiar jogos ou portões fechados em todo o Brasil

Em novo comunicado distribuído nesta manhã de sexta-feira, às 11h, o Ministério da Saúde recomenda para todos os estados do Brasil o cancelamento, adiamento de partidas ou, se não houver tempo hábil para estas medidas, a realização de jogos com portões fechados em razão da pandemia do novo coronavírus.

A determinação vale para todos as unidades federativas, explicou o Ministério da Saúde, que reforçou: “os jogos de futebol se enquadram em eventos de massa. Desta forma devem seguir as orientações do Ministério da Saúde.”

Apesar de o Ministério fazer recomendação para todo o território nacional, a CBF emitiu nota oficial (veja a íntegra abaixo) na qual determinou o fechamento dos portões apenas em jogos nas capitais dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

A regra vale também para Libertadores – que já está suspensa – e Copa do Brasil. Mas a orientação do Ministério da Saúde já foi adotada também por outras federações. As partidas dos campeonatos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal não terão público nos estádios neste fim de semana.

A norma já é válida para as partidas deste fim de semana.

Até a noite dessa quinta-feira, a CBF ainda não havia se manifestado contra realização de eventos esportivos, com a permissão de autonomia de governos e prefeituras locais, com a anuência de cada federação estadual de futebol. A entidade avaliava a evolução das ocorrências e futuras medidas.

Mas a própria entidade nacional do futebol cumpre determinação de combate ao coronavírus. Funcionários da CBF, o que inclui toda a comissão técnica, estão de quarentena – não devem ir até a sede da entidade na Barra da Tijuca por 14 dias. A CBF não tem informação ainda de nenhum atleta de futebol que contraiu o coronavírus. Um vídeo institucional foi gravado para funcionários, com orientações gerais, como uso de álcool gel e máscaras em determinadas ocasiões e lavagem de mãos.

Estão previstas as seguintes partidas para as capitais dos dois estados nesta rodada.

Campeonato Paulista

Sábado

19h – São Paulo x Santos – Morumbi

Domingo

16h – Corinthians x Ituano – Arena Corinthians

Campeonato Carioca

Sábado

18h – Flamengo x Portuguesa – Maracanã

Domingo

16h – Botafogo x Bangu – Nilton Santos

18h – Vasco x Fluminense – Maracanã

Segunda-feira

16h – Madureira x Volta Redonda – Conselheiro Galvão

Nota oficial da CBF:

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público.

A CBF já comunicou as Federações Estaduais de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades.

Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos.

A CBF monitora de forma permanente o cenário nacional junto ao Ministério da Saúde, cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade.”

Fonte: globoesporte.com