Turista morre afogado após entrar no mar com a namorada

Um turista de 24 anos morreu depois de entrar no mar com a namorada na Praia de Pernambuco, em Guarujá, litoral de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), por volta de 11h. A namorada do rapaz foi resgatada sem sinais de afogamento. O jovem foi encontrado depois e encaminhado ao hospital, mas chegou sem vida.