Prefeitura do Município de Adamantina inaugura Parque do Foguete

O Parque do Foguete já tem data de inauguração. Após amplo trabalho realizado pelas Secretarias de Obras, Planejamento e Agricultura com uma série de melhorias, no dia 20 de março, sexta-feira, o Parque do Foguete será aberto para a visitação.

A reforma no parque foi completa. Foram restaurados os alambrados, as calçadas internas e externas, além da revitalização e manutenção dos brinquedos. No local ainda foi feita a melhoria na iluminação e após estudos do Departamento Municipal de Meio Ambiente também foi realizado plantio de novas mudas de árvores para arborização.



Além das Secretarias Municipais, a reforma contou com a importante prestação de serviços dos reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu (CPP), supervisionado pelo Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola da Comarca de Adamantina.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge