Homem é preso suspeito de provocar incêndio em agência bancária

Um homem de 37 anos foi preso na noite de quarta-feira (12) suspeito de ter causado o incêndio que atingiu uma agência do Banco do Brasil em São Carlos (SP) no início da semana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido em uma estrada de terra no Jardim Zavaglia e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos para prestar depoimento.

Além da suspeita de atear fogo nos caixas eletrônicos da agência, o homem possuía mandado de prisão em aberto por outro crime e passagens anteriores pela Justiça. Ele permaneceu preso no Centro de Triagem de São Carlos.

O INCÊNDIO

Segundo o Banco do Brasil, o incêndio atingiu a sala de autoatendimento da unidade, localizada na Rua Conde no Pinhal, na noite de domingo (8).

As equipes de engenharia e manutenção do banco foram deslocadas até o local para avaliar os danos à estrutura física e elétrica da agência, além de iniciar os procedimentos de limpeza.

Por causa dos equipamentos que ficaram parcialmente destruídos, a agência não funcionou na segunda-feira (9).

Em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para saber se o atendimento foi normalizado, não obtivemos retorno. (FONTE: G1)