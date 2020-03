Sede da CREA-SP em Adamantina disponibiliza ponto de coleta de tampinhas

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (AENAAP), em parceria com a UNAPP – União das Associações de Engenharia e Agronomia da Alta Paulista e Pontal do Paranapanema, juntamente com a CREA-SP, inicia a campanha de arrecadação de lacre de latinha, tampas de garrafas pet e cartelas de remédios. O município de Adamantina conta com dois pontos da coleta, localizados na sede do CREA-SP em Adamantina, na Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron, 140, e na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada no conjunto poliesportivo.

Os lacres e tampas serão enviados para a Associação dos Engenheiros de Barretos e destinados para adquirir cadeiras de rodas para o Hospital de Amor de Barretos (Hospital do Câncer). Todas as cadeiras são utilizadas pelos pacientes do Hospital de Amor, sendo que quando o mesmo retorna ao seu domicílio necessitando da cadeira, a mesma é doada para que ele leve para sua casa.

