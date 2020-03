Número de pacientes com coronavírus no Brasil sobe para 52

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil subiu para 52. Já a quantidade de pacientes suspeitos é de 907. Ontem, havia 35 diagnósticos positivos no país.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul já havia confirmado na manhã desta quarta-feira o segundo caso do novo coronavírus em território gaúcho. O paciente mora em Porto Alegre, na capital do estado.

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, houve cinco novos casos no Rio de Janeiro, agora 13 no total. A atualização contabiliza também o marido da primeira paciente diagnosticada no Distrito Federal, cujos exames indicaram diagnóstico positivo para Covid-19.

A distribuição dos casos pelo Brasil é: São Paulo (30), Rio de Janeiro (13), Rio Grande do Sul (2), Bahia (2), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Espírito Santo (1),

