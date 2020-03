Motorista cobre placa de caminhão com cueca para não pagar pedágio e acaba preso em São Paulo

Um motorista foi preso na madrugada desta quarta-feira (11) após ser flagrado cobrindo a placa do caminhão que dirigia com uma cueca para deixar de pagar pedágio, em uma rodovia do estado de São Paulo. O veículo tinha uma dívida de R$ 4,6 mil.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes identificaram que o veículo que o homem dirigia possuía um histórico de 141 evasões praticadas, entre agosto de 2018 e fevereiro de 2020, e uma dívida acumulada de R$ 4.631,30 e após a consulta do nome do motorista verificou-se que ele possuía um Mandado de Prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O homem informou que vinha da cidade do Rio de Janeiro e seguia para Osasco, em São Paulo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jacareí e apresentado para a autoridade judiciária.

De acordo com o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, “transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio” são consideradas infrações graves. A multa para esses casos é de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Fonte: Diário do Nordeste