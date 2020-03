Quatro novas praças esportivas de bairros da cidade serão revitalizadas

Em conversa com a reportagem o prefeito Márcio Cardim (DEM) confirmou que quatro praças esportivas serão revitalizadas em Adamantina.

As melhorias fazem parte de pacote de investimentos nas estruturas esportivas e de lazer da cidade, que já contemplaram outros nove espaços.



O prefeito anunciou que os novos locais que receberão benfeitorias nos gramados, pista de caminhada e iluminação são Campo do Maroco, Jardim Brasil, Jardim Bela Vista e Parque do Sol. “A Administração Municipal, desde de 2017, assumiu a gigantesca tarefa de revitalizar e recuperar as praças esportivas do Município que estavam interditadas e abandonadas, e muitas já foram devolvidas para os esportistas e a população”, destaca o secretário de Esportes, Ronaldo Dutra, o Tuiuiú.

O prefeito pontua que os investimentos foram possíveis devido parceria com o Poder Judiciário, por meio do juiz Fábio Sola, que em atuado na mobilização de reeducandos do CPP (Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu) para melhorias e recuperação de espaços públicos.

As obras já estão sendo iniciadas e a primeira praça esportiva a receber as melhorias é o Jardim Brasil.

Ainda o secretário Ronaldo Tuiuiú, na atual gestão já foram reformadas e revitalizadas as praças esportivas: ginásio de esportes Paulo Camargo, estádio municipal Antônio Goulart Marmo, campo de Malha e Bocha, quadra do Projeto Asa, quadras de areia no Parque dos Pioneiros, quadra de areia da Praça José Parrila, academias ao ar livre, além da conquista da Pista de Skate e quadra de futebol society de grama sintética. (Com informações do GInoticias).