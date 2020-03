Nesta quarta-feira tem semifinal da 14ª Copa Unipedras UNIFAI de Futsal

Nesta quarta-feira (11) serão conhecidos os finalistas da 14ª edição Copa Unipedras/UNIFAI de Futsal. A primeira partida da semifinal acontece a partir das 20h00, onde a equipe da Casa das Ferramentas, com 100% de aproveitamento, enfrenta a equipe do Vila Nova. Na outra partida, às 21h00, a equipe do Pedalada Futsal com jovens jogadores com muita garra enfrenta a equipe do Submarino.

A final será realizada nesta sexta-feira (13) 19h30 será realizada uma partida preliminar com as equipes Masters de Adamantina e a equipe do CAM –Clube Atlético Mirandópolis, ambas as equipes foram Bicampeões Paulista da FPFS Federação Paulista de Futsal.



A equipe do CAM Mirandópolis sagrou-se em 1991 Campeão Paulista do Interior e Campeão Estadual em 1992.

Já equipe de Adamantina liderada pelo técnico Bassa foi Campeão Paulista do Interior em 1987 e Campeão Estadual em 2005, a partida será marcada por uma série de homenagem ao pai do futsal do interior Antônio Libarino Bassan.

HOMENAGEM AO BASSAN

Masters do CAM Clube Atlético Mirandópolis Campeã Paulista do Interior 1991 e do Estadual de 1992 com ex-atletas Vanusa, Ricardo, Marcinho, Nino, Ordine, Leonel, Edson Pestilo, Luquinha, Adrianinho, Newa, Cesinha Ademilson Marcelo, Guina e Pé de Frango atletas jogaram em varias equipes do interior de São Paulo.

Já equipe de Adamantina Campeã Paulista do Interior em 1987 e Campeã Estadual de 2005 a Secretaria de Esportes através do Secretario de Esportes Ronaldo Tuiuiú e o Diretor Luciano Netto estão em contados e convidando os atletas adamantinense entre eles já confirmaram a participação Yogue, Berinha, Ademir, Clapis, Catu Marquinho Japonês, Pit, Bechara, Evandro, Adãozinho, Bahia, Alemão, Cafú, Cuti, Pratico, Ivan, Preguinho, Rolinha, Tuiuiú, Luciano entre outros

BALANÇO DA COMPETIÇÃO

A Copa teve início no dia 03 de fevereiro com participação de 12 equipes. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina (SELAR), até o momento foram realizadas 30 jogos e assinalados 238 gols, perfazendo uma média de quase 7,93 gols por partida.

A maior goleada da competição foi do Vila Nova em cima do Parque Iguaçu de 12 a 2. A defesa menos vazada da competição é da Casa das Ferramentas com 15 gols sofridos. A briga pela artilharia da Copa está acirrada Francisco Vitor Pinheiro da equipe da Casa das Ferramentas 13 gols e Vitor Natan Custodio (Vitinho) do Pedalada Futsal com 12 gols.

De acordo com o secretário de esportes Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú” e Diretor Luciano Netto, a competição se tornou tradicional na cidade e será a primeira de inúmeros eventos a serem realizados pela secretaria em 2020

PREMIAÇÃO

Para a 14ª edição Copa Unipedras/UNIFAI de Futsal, a premiação é a seguinte: do 1º ao 4º lugar serão oferecidos troféus de posse definitiva, medalhas e premiação em dinheiro ofertado pela Marmoraria Unipedras, nos valores de R$ 2 mil divididos entre campeão (R$ 1000,00), vice-campeão (R$ 500,00), 3º Lugar (R$ 300,00) e R$ 50,00 para o artilheiro da competição, o goleiro menos vazado, o melhor jogador e a revelação da Copa.