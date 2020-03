7.309 contribuintes de Adamantina podem doar seu Imposto de Renda para as instituições da cidade ao invés de destinar ao Governo

Teve início no último dia 2 de março e encerra-se em 30 de abril, o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2020, ano-base 2019.

Neste ano, deve declarar o IR quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019.

Segundo a Receita Federal, a previsão para este ano é que 7.309 contribuintes de Adamantina realizem a declaração, com possibilidade de doar seu Imposto de Renda para as instituições da cidade ao invés de destinar ao Governo, por meio da Campanha “Imposto de Renda do Bem”, desenvolvida pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.



Ao realizar a declaração, informe seu contador sobre seu interesse em ajudar as instituições de Adamantina. A doação é segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

Em 2019, a campanha arrecadou R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), beneficiando as entidades do município.

Neste ano, a meta é manter ou superar essa arrecadação, onde os recursos serão novamente destinados para seis entidades, sendo elas: APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de adamantina), Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar Cristão, Projeto ASA e Lar dos Velhos.

Todas as entidades beneficiadas são obrigadas a prestar contas aos Fundos Municipais, detalhando a maneira como aplicaram os recursos em prol das instituições.

Quem pode doar?

Podem doar as pessoas físicas que declarem imposto de renda na modalidade completa, tendo imposto a pagar ou a restituir, no limite de 3% do imposto devido.

Informe seu contador e faça a doação. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-2011 ou no setor de contabilidade da Prefeitura pelo telefone: (18) 3502-9044.

