UniFAI abre inscrições de processo seletivo para estagiários até o dia 20

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições abertas até o próximo dia 20 de processo seletivo para estagiários. Para participar é necessário cursar regularmente do 1º até o penúltimo termo de uma das graduações de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, e Publicidade e Propaganda.

Com 20 questões objetivas e duração de duas horas, as provas serão aplicadas dia 29, às 9h, no Câmpus I, localizado na Rua Nove de Julho, 730. A aprovação ocorrerá se o candidato obtiver nota igual ou superior a 10 na prova objetiva. A publicação do resultado será realizada no site da UniFAI em 3 de abril.

O estagiário cumprirá jornada de 30 horas semanais, distribuídas em conformidade à área de formação, e, em contrapartida, receberá bolsa integral ou parcial conforme o curso.

As inscrições e mais informações estão disponíveis no edital nº 007/2020 em unifai.com.br/concursos.

Imagem: Lélia Bachega/Agência UniFAI