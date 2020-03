Copa ATC Veteranos de Futebol Médio tem novo líder

A equipe do Bangolas Lanches Lucélia/Bar do Mangaia, com dois gols do experiente dracenense meia atacante César “Alemão ” venceu por 2 a 1, o bom time do Amigos da ADPM/Lava Rapido Papoto e assumiu a liderança da competição com 9 pontos.

A partida foi realizada pela quinta rodada da 1ª Copa ATC Júlio Troféus/Judá Eventos Esportivos’ Regional Veteranos de Futebol Médio, no domingo (8).

E teve ainda no primeiro jogo a equipe da Lagoa Seca/Zé Valente com gols marcados por Nande e Emerson Brito surpreendendo ao vencer por 2 a 0 o bom time do San Remo E.C./Gago Lanches.



Descansou na rodada o Parque Iguaçu/Casa das Tintas.

CLASSIFICAÇÃO

1ª Lugar – Bangolas Lanches/Bar do Mangaia (9 pontos), 2ª Amigos da ADPM (7 pontos), 3ª Pracinha F.C (6 pontos), 4ª San Remo (5 pontos), 5ª Parque Iguaçu (4 pontos), 6ª Lagoa Seca (4 pontos) e 7ª Flórida Paulista (1 ponto).

A realiza do evento é da Diretoria do Adamantina Tênis Clube que tem como presidente Sérgio Maia.

Colaboração: Jair Kabeça