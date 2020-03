Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em capotamento

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a mulher era a condutora de um carro, com placas de Apucarana (PR), que capotou no km 24,100, por volta das 10h05.

A polícia explicou que, após a análise da posição final do veículo e as versões apresentadas pela passageira e por testemunhas, foi possível chegar à conclusão de que o carro trafegava no sentido norte – ou seja, do Estado do Paraná para o município de Taciba –, quando, por motivos a serem esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção e o automóvel capotou, vindo a parar fora da pista.