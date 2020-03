Corpo de vítima de afogamento é encontrado no Rio Paraná, em Paulicéia

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o banhista havia decidido mergulhar no rio, após ter ingerido bebida alcoólica com familiares, quando ocorreu o afogamento que o vitimou.

O Corpo de Bombeiros havia sido acionado na tarde da sexta-feira (6) sobre o desaparecimento do banhista e, desde então, passou a realizar as buscas pela vítima de afogamento no Rio Paraná.