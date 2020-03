O Boticário e Supermercado Real marcam presença no Dia Internacional da Mulher

Neste domingo, 8 de Março, muitas festas e outros desencontros como homenagem ao “Dia Internacional da Mulher” em tempo de pós-globalização organizacional, bem como, por meio da proposta mediada pelo glocal, ou seja, do global para o local…

Desta forma, “Honra, a quem honra”, neste caso em especial, faz-se necessário reforçar a data em homenagem as mulheres no cenário mundial, todavia, não se pode esquecer a presença da MULHER na comunidade local para muitos olhares em busca de um mesmo olhar…

No mercado adamantinense, pode-se destacar a participação e presença de muitas mulheres em todas as áreas, porém, faz-se necessário que as mesmas, ainda, possam estar em sintonia com os novos desafios buscando a superação dos mesmos nas áreas familiar, acadêmica e profissional…



Portanto, neste contexto plural para as MULHERES que estão marcando presença em todas as áreas do Mercado, ainda, demonstrando o quanto é importante desenvolver atividades afins aos objetivos nas quais estão envolvidas, faz-se necessário destacar algumas destas propostas em tempo de pós-globalização organizacional…

Parceria entre Organizações…

Pode-se registrar que os processos de inovação estão sempre no caminho das MULHERES, considerando o contexto na qual as mesmas estão envolvidas, entretanto, nem sempre prevalece o se espera nestes ocasos do cenário feminino…

A parceria que envolve nesta ação empresarial as Organizações “O BOTICÁRIO e SUPERMERCADO REAL” dentro de um mesmo objetivo e de acordo com as propostas das duas marcas atendem as novas diretrizes patrocinadas pelo Mercado em nível Global, porém, focando o contexto local…

Tais inciativas demonstram a importância das parcerias quando existe compromisso com o ATENDIMENTO e QUALIDADE dos produtos, também, de acordo com as prioridades das respectivas Organizações…

Na perspectiva da VILMA, tais ações são necessárias e busca contextualizar a marca O BOTICÁRIO de acordo com as propostas de divulgação dos produtos no universo da MULHER deste tempo novo tempo…

Desta forma, torna-se fundamental que uma MARCA com presença Mundial possa estar presente em ADAMANTINA e região, ainda, com novas propostas de atuação por meio das parcerias existentes e outras propostas de acordo com as necessidades do O BOTICÁRIO…

Para a MARIANA (Supermercado Real), essas iniciativas alteram a rotina e proporcionam momentos de interatividade nas atividades do Supermercado, criando diversas expectativas por meio das ações de divulgação que estarão ocorrendo no dia 8 de Março no local…

O futuro no presente…

Portanto, tais empreendimentos que estão no contexto das propostas do Empreendedorismo na área das Parcerias, bem como, destacando que estão no comando destas duas marcas, a saber: VILMA pelo O BOTICÁRIO e MARIANA e LÉIA no SUPERMECADO REAL, pode-se registrar que o DIA INTERNACIONAL DA MULHER está mais do que representado em Adamantina…

As parcerias são importantes em todos os processos de desenvolvimento e expansão das Organizações em geral, portanto, neste contexto de apoio está a ACE-Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, também, o SITE de Notícias, ADAMANTINA.NET para fazer a diferença frente aos novos cenários mercadológicos para as MULHERES…

Que esta data possa ser comemorada todos os dias do ano pelas MULHERES de todos os lugares do Planeta para uma aproximação social entre as pessoas de acordo com as necessidades existentes em busca do bem comum…

As marcas O BOTICÁRIO e REAL estão juntas nesta data mais do que especial que é o DIA INTERNACIONAL DA MULHER, entretanto, esta parceria será vivenciada todos os dias para ambos os lados…

Sérgio Barbosa/ACE/Assessoria