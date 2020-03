Corpo de Bombeiros realiza buscas por homem desaparecido no Rio Paraná em Paulicéia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dracena realiza buscas por um rapaz que desapareceu às margens do Rio Paraná em Paulicéia, nesta sexta-feira (6).

Os bombeiros foram acionados pela Polícia Militar da cidade nesta tarde e uma equipe de mergulho está no local realizando buscas no antigo porto no Rio Paraná, localizado na Avenida Paulista.

O rapaz desaparecido teria por volta de 35 anos e foi visto pela última vez às margens do rio, segundo a corporação. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente – FOTO: Reprodução/TV Folha Regional)