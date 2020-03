CENSO 2020: IBGE abre inscrições para processo seletivo com diversas vagas na região

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu, nesta semana, inscrições para o processo seletivo do Censo 2020. No Brasil, são 200 mil vagas temporárias, espalhadas por todos os municípios brasileiros. Na região de Presidente Prudente, estão reservadas vagas para os cargos de ACM (agentes censitários municipais) e ACS (agentes censitários supervisores), ambos de nível médio, e para recenseadores, que exige nível fundamental.

E somente para essa última ocupação, recenseador, serão ofertadas grande número de vagas, disponíveis para todas as cidades da região.



Esses profissionais irão trabalhar entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros, conforme divulgou o instituto. E vale lembrar que se tratam de vagas temporárias, por isso, os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS/ACM e para recenseadores.

Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2,1 mil para ACM e R$ 1,7 mil para ACS. Recenseadores recebem por produção.

SERVIÇO

As inscrições serão via internet, e ocorrem até o dia 24, pelo site da organizadora do processo seletivo, o Cebraspe: cebraspe.org.br. A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

