UniFAI realiza Empreenda 2020 e curso Super MEI Sebrae na próxima semana

Empreenda UniFAI será de 10 a 12 de março e Super MEI, de 9 a 13

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realiza na próxima semana, de 10 a 12 de março, o Empreenda UniFAI 2020.

O evento, voltado a estudantes universitários e a empresários e empreendedores diversos, contará com palestras, mesas redondas para debate de assuntos voltados ao empreendedorismo e o lançamento do livro “Carreira Feminina”, publicado pelo coletivo HubMulher, com a participação de 18 autoras convidadas, entre elas a palestrante Prof.ª Dra. Ana Paula Arbache e a juíza Ruth Duarte Menegatti, da 3ª Vara da Comarca de Adamantina.

“Esta é a terceira edição do Empreenda e demos a ele uma ‘roupagem nova’, deixando-o muito mais atrativo para a comunidade acadêmica a para toda a sociedade adamantinense”, contou o pró-reitor de Extensão, Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira.



A programação será aberta na terça-feira, 10, a partir das 19h30, no Auditório Miguel Reale (Câmpus II), com a palestra “RH 4.0 e Empregabilidade”, a ser ministrada pela Prof.ª Dra. Ana Paula Arbache e pelo Prof. Me. Fernando Arbache, da empresa Arbache Innovations.

Na sequência, às 21 horas, será o pré-lançamento do livro “Carreira Feminina”. Segundo informações do portal Siga Mais, o lançamento oficial da publicação acontece dia 18 de março, em São Paulo, no Citicenter, com leitura de capítulos, papo com as autoras.

“Carreira Feminina” é o primeiro livro do HubMulher sobre os desafios da carreira feminina, com apoio da ONU Mulheres e prefácio de Clara Piloto, do MIT Professional Education.

Na quarta-feira, 11, o Empreenda UniFAI 2020 dará espaço à Mesa Redonda sobre “O que as empresas esperam dos candidatos na seleção de RH”, sob coordenação da UniFAI, também a partir das 19h30 no Auditório Miguel Reale.

No último dia do evento, quinta-feira, 12, a Prof.ª MSc. Evelyn Yamashita Biasi falará sobre “Saúde Mental no Trabalho” às 19h30. Para encerrar, às 20h30 será realizada uma Mesa Redonda com o tema “Empreendedorismo e Capacitação Profissional”, sob coordenação de Júlio César da Silva, supervisor de Unidade de Atendimento do Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE) de Presidente Prudente.

O Empreenda UniFAI 2020 é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão da UniFAI com a Empresa Júnior Inova FAI e conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE) e do Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sincomercio Nova Alta Paulista).

Super MEI Sebrae

Paralelamente a esse evento, também será realizado, entre os dias 9 e 13, das 19h30 às 22h0, o curso Super MEI “Primeiros Passos”, numa parceria com o Sebrae.

O Super MEI “Primeiros Passos” é voltado aos microempreendedores individuais (MEIs). São 30 vagas para acadêmicos e dez vagas para visitantes, com inscrição gratuita.

“Esse curso é interessante porque os participantes vão ter a possibilidade de conseguir recurso de até R$ 20 mil, através do Banco do Povo [Paulista], praticamente sem juros, para poder montar uma startup, uma empresa incubada e vai ser muito bacana”, concluiu Vagner Oliveira.

Mais informações e inscrições pelo hotsite www.unifai.com.br/eventos/empreendaunifai.

Por Daniel Torres/Colaborou: Siga Mais