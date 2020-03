Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza neste domingo 1º Retiro Quaresmal

Trazendo um circuito de palestras que destacará a Quaresma como tempo de preparação para a Páscoa, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima promoverá neste domingo (8) a 1ª edição do Retiro Quaresmal. O início está marcado para as 7h.

O padre José Afonso Maniscalco, pároco da Nossa Senhora de Fátima, explica que durante a ação religiosa busca fazer uma experiência da presença amorosa de Deus na vida cotidiana, experimentar como toda ela está habitada, envolvida e dinamizada pelo amor de Deus.

“Dessa experiência, deverá brotar nas pessoas – como resposta ao amor de Deus, o desejo e a prática de um relacionamento pessoal e amoroso com Ele em todos os momentos e situações de nossa vida”, disse o sacerdote ao portal Jesuítas Brasil.

O Retiro tem ligação também com a Campanha da Fraternidade, que é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia a Quaresma há mais de cinco décadas. Neste ano o tema é “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema é “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. A proposta é olhar de modo mais atento e detalhado para a vida, buscando conscientizar, à luz da palavra de Deus.