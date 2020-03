Mulher é presa ao ser flagrada com submetralhadora e munições em Marília

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Marília, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Ela foi detida pela equipe ao sair de casa em direção ao carro que estava estacionado na rua.

Em uma bolsa no interior do veículo, foi localizada uma submetralhadora junto com um silenciador e munições.