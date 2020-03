Carreta com carga de amendoim tomba na SP-294

Uma carreta carregada com amendoim tombou no início da tarde desta quinta-feira (05) em um dos trevos de acesso a Herculândia. O acidente ocorreu por volta das 12h.

Segundo apurado, o condutor seguia com o veículo com placas de Tupã pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP- 294, no sentindo Quintana para Tupã, quando ao contornar a rotatória de acesso da cidade Herculândia tombou derramando parte da carga de amendoim sobre o acostamento.

O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã para o hospital São José de Herculândia.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência, o motivo do acidente será apurado. Agentes do DER auxiliaram na sinalização da pista. (FONTE: Tupã Notícias)