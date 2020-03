ARTIGO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROVÍNCIA E SENSO COMUM NA ESPERA DAS PERALTICES DA  “ALICE”…

”A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la.” (Cecília Meireles)

Às mulheres deste novo tempo novo, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Neste domingo, 8 de Março, ocorrerão muitas festas e outros desencontros como homenagem ao “Dia Internacional da Mulher” em tempo de pós-globalização organizacional, bem como, com a proposta mediada pelo glocal, ou seja, do global para o local…

Entretanto, entendo que no atual cenário em que se encontra o “País do faz de conta”, bem como, o contexto provinciano, quando ocorre o final de mais um mandato que está mais para “o que vier é lucro”, haja vista as muitas promessas na Campanha eleitoral e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Desta forma, “Honra, a quem honra”, neste caso em especial, faz-se necessário reforçar a data em homenagem as mulheres no cenário mundial, todavia, não se pode esquecer a conjuntura provinciana e ponto quase final…

A sociedade local é conservadora e moralista (sic), entretanto, torna-se fundamental estar em conexão com os fatos em nível global, porém, “todo é pouco” como afirma o dito popular…

No cenário provinciano, pode-se destacar a participação e presença de muitas mulheres em todas as áreas, todavia, faz-se necessário que as mesmas, ainda, possam estar em sintonia visando à busca e superação dos novos desafios que estão nas áreas familiar, acadêmica e profissional…

Existem muitas “Alices” aqui e ali, ou seja, todas com interesses “pessoais” e nada mais, assim, tudo acaba ficando na mesmice de sempre em terras provincianas…

Existem uma ou duas “Alices” na Província que tomam conta do pedaço deste e do outro lado, cada qual com os seus interesses pessoais ou familiares, se bem que nestes ocasos existem outros interesses…

Assim, não se pode esperar que um destes lados possa dar continuidade aos seus projetos, considerando que a “cabeça pensante” não se encontra mais daquele lado, ainda, os braços estão viciados na mordomia de sempre e tudo acaba ficando na mesmice de sempre em terras provincianas…

Mas, que o “Dia Internacional da Mulher”, ainda, possa fazer a diferença neste tempo novo tempo que se chama hoje, haja vista que o denominado universo feminino encontra-se em expansão em todas as áreas de atuação…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.