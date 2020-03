Secretário de Saúde desmente boatos de caso suspeito de Coronavírus em Adamantina

Após boatos que circularam nas redes sociais e também através de aplicativos de mensagens sobre a existência de um caso suspeito de Coronavírus em Adamantina, a reportagem do portal Adamantina Net entrou em contato nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5) com o secretário municipal de Saúde, Gustavo Rufino que desmentiu tais informações.



Em conversa com o Adamantina Net, Gustavo informou que o que ocorreu na verdade, foi que um morador de Adamantina que viajou para o México, retornou com sintomas de gripe e preocupado com a propagação da doença, esteve na Unidade Básica de Saúde onde recebeu atendimento.



Depois de atender o paciente, a enfermeira responsável juntamente com a Secretária de Saúde de Adamantina, realizaram contato com a Vigilância Epidemiológica de Tupã e Marília e ainda com o órgão de saúde em São Paulo onde foram apresentados os sintomas do mesmo, ocasião em que se descartou a hipótese de tratar-se de um caso suspeito de Coronavírus.



“A população pode ficar tranquila diante deste boato. Nossas equipes realizaram todos os procedimentos padrão e não existe nenhum paciente com sintomas ou sob suspeita da doença na cidade, estamos sempre abertos ao atendimento e esclarecimento e agradecemos ao Adamantina Net que de forma dinâmica e profissional está desempenhando o papel de informar os adamantinenses e pessoas de toda a região desmentindo tal situação”, destacou o secretário de Saúde.



FOTO: Reprodução/ TV Folha Regional