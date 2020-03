Copa do Brasil: sorteio da CBF define mandos de campo da terceira fase

A CBF sorteou os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, na tarde desta quinta-feira, em sua sede na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As partidas de ida serão disputadas na próxima semana. As datas ainda serão divulgadas.

Veja a ordem dos confrontos. Os clubes à esquerda disputarão o primeiro jogo em casa.

Botafogo x Paraná

Figueirense x Fluminense

ABC-RN/Vasco X Goiás

Juventude-RS x América-RN

Atlético-GO x São José-RS

Brasil x Brusque

Ceará x Lagarto-SE/Vitória-BA

Ponte Preta x Afogados-PE

Cruzeiro x CRB-AL

Ferroviária- SP x América-MG/OPE-PR

Três jogos da segunda fase ainda serão disputados nesta quinta-feira. São eles: América-MG x Operário-PR, Lagarto-SE x Vitória-BA e ABC-RN x Vasco. A partir desta terceira fase não haverá mais jogos únicos, todas os duelos serão definidos em dois jogos. Posteriormente, os jogos da quarta fase, oitavas e quartas de final também serão sorteados.

Somente a partir das oitavas de final, os times que estão na Libertadores irão entrar na Copa do Brasil. São eles: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo. Bragantino (Campeão da Série B) e Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste) e Cuiabá (Campeão da Copa Verde) também entrarão nas oitavas.

Todas as equipes, a partir das oitavas, ficarão no mesmo pote no sorteio, essa é uma novidade que pode ocasionar confrontos entre times que estão na Libertadores.

Globoesporte.com