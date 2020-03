descarta caso de coronavírus em jovem de 21 anos em Presidente Prudente

A suspeita relacionada a esta jovem havia sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde na última segunda-feira (2) e estava no aguardo do resultado dos exames, que saiu na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a jovem de 21 anos havia tido contato em São Paulo (SP), durante o Carnaval, com uma prima que veio do Japão, também com a suspeita da doença.