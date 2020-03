Composto orgânico é distribuído gratuitamente para produtores da Agricultura Familiar

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina iniciou nesta semana a distribuição gratuita do composto orgânico do Programa Eficiência Energética, parceria entre a Prefeitura do Município de Adamantina, UNIFAI e Energisa.

O composto é distribuído gratuitamente para os produtores da Agricultura Familiar, visando benefícios econômicos e melhoria da produção e pode ser retirado na SAAMA, localizado no Poliesportivo. Essa ação é parte fundamental do Euroclima +, programa de cooperação regional entre a UE e a América Latina, que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente às mudanças climáticas.



O projeto visa à produção de composto orgânico produzido a partir de resíduos de podas de árvores e material orgânico coletado nas escolas municipais e estaduais de Adamantina, oriundo de restos de alimentos da merenda escolar.

Além dos resíduos das podas e dos alimentos, é adicionado um acelerador de composto que traz mais de 100 mil de microorganismos que ajudam na aceleração do composto para entrar em decomposição, e o esterco de galinha que aumenta os nutrientes, tornando o composto melhor para a lavoura.

A Energisa investiu e entregou ao município um trator 130 cv, um aerador, caminhão e bombonas, investimento de R$ 650.000,00. As podas são doadas para a população baixa renda de Adamantina, melhorando o aspecto das ruas, diminuindo o impacto da vegetação na rede e, consequentemente, melhorando a qualidade do fornecimento de energia para a população.

