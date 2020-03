Buracos no asfalto da Estação Recreio causa problemas para feirantes e autoescolas

O Largo da Feira Livre e Estação Recreio, assim é conhecido aquele espaço ao lado da antiga estação ferroviária de Adamantina e que abriga vários eventos, entre eles, o principal, a feira livre semanal que acontece no local.

Também o local é utilizado pelas Autoescolas do município para ministrar aulas e treinamentos aos alunos, além de realizar ali os exames de avaliação com motocicletas e automóveis na formação dos novos condutores.



O local está sendo alvo de várias reclamações de usuários e pedestres que passam diariamente no espaço, por conta de vários buracos que se formaram no asfalto, que representam risco para os transeuntes e atrapalham as pessoas que utilizam o espaçoso patio para fazer o seu trabalho.

Os feirantes precisam tomar cuidado com a montagem das barracas, os frequentadores da feira livre correm o risco de pisar em um buraco desses e cair, principalmente os mais idosos e os instrutores das autoescolas têm sinalizado esses buracos com plantas para evitar que os alunos caiam com os veículos, causando danos e até podendo se ferir, no caso dos condutores de motocicletas.

A reportagem do Admantinanet esteve no local na manhã desta terça-feira e os buracos maiores estavam sinalizados com plantas, que serviu também para mostrar o descontentamento e uma forma de cobrar as autoridades.

Além dos buracos, também está havendo muita reclamação quanto ao lixo acumulado nas proximidades da praça, próximo às árvores e demais plantas que existem naquele local. (Com informações e foto da Life FM).