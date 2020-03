Adamantina é o único município da região que receberá a capacitação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo em 2020

Nesta terça-feira (03), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, divulgou as 19 cidades selecionadas para sediar as capacitações presenciais do SisEB em 2020. Adamantina se destaca por ser o único município da região de Presidente Prudente sede da capacitação.

Em Adamantina a capacitação será realizada pelo terceiro ano consecutivo.Para a seleção foram utilizados critérios técnicos de avaliação, como análise de desempenho e participação no ano anterior e comprometimento das contrapartidas e pré-requisitos, além da distribuição geográfica das bibliotecas candidatas para atender todas as regiões do estado.



O SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) oferece, todos os anos, vários cursos de capacitação para todo o interior e litoral do estado, com o objetivo de estimular e apoiar as bibliotecas públicas do estado na democratização da informação, do livro e da leitura.

A capacitação acontecerá na Biblioteca Pública Municipal Cônego João Baptista de Aquino em Adamantina em data a ser confirmada nos próximos dias.