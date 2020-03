Adamantina receberá o Programa Viagem Literária em 2020

O Município de Adamantina foi selecionado mais uma vez para receber o Programa Viagem Literária. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, informou nesta sexta-feira (28), as 75 cidades selecionadas para sediar o programa Viagem Literária em 2020.

Dos 53 municípios da região de Presidente Prudente apenas 5 municípios receberão o Programa. Para a seleção foram utilizados apenas critérios técnicos de avaliação, como a análise de desempenho na edição anterior, comprometimento com as contrapartidas do programa e participação em outras ações realizadas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).



Foram recebidas 118 manifestações de interesse completas. Das cidades selecionadas, 38 participaram da edição de 2019 e 37 são novas ou estão retornando ao programa nesta 13ª edição, renovando significativamente o grupo de municípios para alcançar novos públicos. A SP Leituras ainda irá divulgar os detalhes sobre as etapas do programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge