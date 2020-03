Entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 tem início e contribuintes de Adamantina podem optar por doação as entidades

Tem início nesta segunda-feira, 2 de março, o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2020, ano-base 2019.

Neste ano, deve declarar o IR quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. A entrega da declaração deve ser feita até 30 de abril.

Em Adamantina, os contribuintes tem a oportunidade de fazer uma boa ação, através da Campanha Imposto de Renda do Bem.



No momento em que for realizar sua declaração, o contribuinte adamantinense tem a opção de escolher que esses recursos que iriam para o Governo fiquem em Adamantina e sejam destinados para as entidades assistenciais da cidade.

O próprio programa da receita já disponibiliza a opção de “Doações Diretamente na Declaração” em favor das entidades de Adamantina.

Neste exercício de 2020 a doação diretamente na declaração destinará exclusivamente recursos para o Fundo da Criança e Adolescente, beneficiando o Lar Cristão, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina) e o Projeto ASA.

A partir da declaração deste ano, os recursos também podem ser destinados para o Fundo do Idoso, por força da Lei Federal n.º 13.797, de 03 de janeiro de 2019, o que vai permitir beneficiar também o Lar dos Velhos.

Em 2019, a campanha arrecadou R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), beneficiando as entidades do município.

Quem pode doar?

Podem doar as pessoas físicas que declarem imposto de renda na modalidade completa, tendo imposto a pagar ou a restituir, no limite de 3% do imposto devido.

Informe seu contador sobre seu interesse em ajudar as entidades de Adamantina ou procure mais informações na Secretaria de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-2011, no setor de contabilidade da Prefeitura pelo telefone: (18) 3502-9044, onde receberá todas as informações necessárias sobre como proceder a doação que é simples e não gera nenhum gasto ao contribuinte.

Ass. Imprensa/IR do Bem