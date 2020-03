CLÍNICA BONINI apresenta seu moderno prédio em novo endereço

A manhã desta segunda-feira (2), foi marcada pela apresentação do novo e moderno prédio da Clínica Bonini em Adamantina.



Localizada ao lado do antigo prédio, a clínica que é referência na área da saúde na Nova Alta Paulista e região passou a contar com ainda mais espaço dedicado ao conforto dos inúmeros pacientes que diariamente frequentam o local.



De acordo com os profissionais da Clínica Bonini, todo o projeto foi desenvolvido pensando nos pacientes com espaços planejados especificamente para a atuação em cada área.

A Clínica Bonini oferece atendimento com profissionais de renome: Dr. Paulo Bonini (ortopedia e traumatologia), Dra. Carolina Bonini (oftalmologia clínica e cirúrgica), Dra. Maria Angélica (otorrinolaringologia), Dra. Maria Amélia (clínica geral e nefrologia) e Dr. Mário Gregório (cirurgia plástica).



Os profissionais convidam a população de Adamantina e região para conhecerem as novas dependências da Clínica Bonini que fica na Avenida Rio Branco, 150 (em frente ao antigo endereço) no centro da Cidade Joia. Telefone (18) 3522-8090.



FOTOS: Adamantina Net