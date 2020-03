Carros não obedecem ordem de parada em Adamantina e são interceptados em Marília e Bauru com drogas

Dois carros que passaram pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina, onde desobedeceram a ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária, para fiscalização, foram interceptados depois em Marília e Bauru, com drogas. Quatro pessoas foram presas.

A operação foi na madrugada deste domingo (1). Dois veículos, sendo um Prisma e um Ônix, não haviam obedecido ordem de parada pela cidade de Adamantina, iniciando assim uma perseguição por toda a Alta Paulista, pela SP-294.

Ainda de acordo com o Visão Notícias, foi montada uma barreira nas proximidades do Auto Posto Ecológico, em Marília, onde os patrulheiros conseguiram interceptar o Prisma, ocupado por quatro pessoas.

No porta malas do veículo foi localizado um tablete de maconha, pesando cerca de 600 gramas. Dos quatro presos em Marília, dois eram, de Londrina, um da cidade de Monte Mor e o outro da capital paulista.

Já o outro automóvel foi apreendido pela Polícia Rodoviária em Bauru, transportando mais de 200 quilos da mesma droga. O motorista foi preso em flagrante.

Os dois veículos eram alugados e a droga seria entregue na capital paulista. O caso foi apresentado no plantão da Polícia Civil das duas cidades, para as demais providências. Os presos ficaram detidos, à disposição da Justiça, para audiência de custódia. (Siga Mais – Com informações do Visão Notícias)