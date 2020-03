ARTIGO: Corona, Coronavírus e Fake News. Pode isso, Arnaldo?

Uma breve análise sobre como as Fake News estão coibindo o consumo da Cerveja Corona pelo mundo

***

“A mentira deriva, em geral, do medo injustificado.”

Textos Judaicos

***

Nos últimos dias, não se fala em outra coisa que não seja o tal do Coronavírus. Jornais daqui e dali, internet, redes sociais e tudo e mais um pouco a todo instante falando sobre isso. Até parece que, querem desviar o foco de outras temáticas nacionais. Vai saber!

Mas, vamos ao que interessa. Na última terça-feira (25), em conversa com um amigo da terrinha (Adamantina), a pauta não poderia ser outra, a tal epidemia do coronavírus. Conversa vai, conversa vem, e para minha surpresa, uma de suas falas me chamou a atenção. Até a Cerveja Corona está entrando nas ditas fake news. O motivo: O nome da dita cuja.

Segundo meu amigo, as vendas em seu estabelecimento em relação a referida cerveja, diminuíram consideravelmente, após as primeiras notícias de surgimento do tal vírus. O que de certa forma levou a uma estocagem desta por lá, gerando um certo prejuízo momentâneo. Ele apontou que, as pessoas relacionam o nome da bebida ao do vírus e acabam pedindo outra marca.

Achei curioso o fato e fui pesquisar sobre isso. Para minha surpresa acabei me deparando com as mais absurdas fake news, memes e vídeos, ligando a cerveja ao vírus. Mas, ao mesmo tempo me deparei com inúmeras matérias apontando também para os enormes prejuízos causados à Anheuser-Busch InBev (AB InBev), fabricante da Cerveja Corona.

Não precisaria, mas devo dizer né: “Não há nenhuma relação, entre o consumo desta e de nenhuma outra cerveja ao coronavírus.” Mas, como se sabe, uma grande parcela da população ainda crê em tudo o que é encontrado e/ou repassado nas redes sociais. E aqui, assim como já mencionado em outros textos, por aqui ou ali, vale a cobrança: Pesquise, leia e questione. Mas, se mesmo assim ainda estiver em dúvida, evite divulgar aquilo que não puder comprovar!

Enfim, isso nos leva apenas a constatação de que, nos atuais “Tempos Obscuros da Terra das Fake News”, tudo isso e mais um pouco pode acontecer. Deixemos a “ignorância” de lado e brindemos com ou sem “Corona”, pelo fim das ditas “Fake News”.

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF

[email protected]