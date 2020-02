Dois confrontos pela décima rodada da 14ª Copa Unipedras/UniFAI de Futsal acontece nesta sexta-feira no Paulo Camargo

Dois grandes confrontos pela décima rodada (segunda fase) da mais bem disputada competição de futsal de Adamantina e região, a 14ª edição da Copa Unipedras de Futsal, estão marcados para acontecer nesta sexta-feira (28), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

No primeiro jogo, às 20h30 a equipe do Vila Nova/ R2 Equipamento de Segurança/Cido Ferramentas/Emporium da Pizza enfrentará o Pedala Futsal/Calha Dois Irmãos/ Dr. Roberto Procópio Pinheiro “Betinho” Fisioterapeuta.

No segundo confronto marcado para às 21h00, a equipe do Submarino Futsal/ Paulo Cabeleireiro enfrentará o Palácio do Sorvete/Willian Foto.

A organização é da Selar (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação) e Marmoraria Unipedras.