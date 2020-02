Câmara quer reunião para analisar momento atual vivido pela UniFAI

Na sessão ordinária realizada na segunda-feira (17) o vereador Hélio José dos Santos (PR) apresentou a Indicação nº 98/20, que propõe a realização de reunião com a Reitoria e todos os vereadores para tratar sobre questões relacionadas à UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

“O objetivo é discutir e analisar o momento atual que está sendo vivenciado pela Instituição Municipal”, disse.

No pedido o legislador também cita que outra finalidade do encontro com a Reitoria da Instituição Municipal é debater “as medidas que deverão ser adotadas com vistas à preservação da nossa autarquia municipal”, tendo em vista que ser um dos maiores patrimônios de Adamantina.

Direcionada à Presidência do Poder Legislativo, a Indicação passou pelo plenário, recebeu o apoio de todos os vereadores e foi encaminhada à Reitoria do Centro Universitário de Adamantina para resposta.