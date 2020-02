Univesp: Polo de Adamantina realiza Encontro Presencial com novos alunos

Na última quarta-feira (19) o Polo da Univesp em Adamantina realizou um Encontro Presencial com as novas turmas do Eixo de Computação e do Eixo de Licenciatura, aprovadas no Vestibular 2020.

Após a transmissão de um vídeo institucional com as boas-vindas do Professor Rodolfo Azevedo, Presidente da Univesp, o evento contou com as falas do senhor Prefeito do Município, Márcio Cardim e do Secretário Municipal de Educação, Professor Osvaldo José.



Em seguida, foram registrados os depoimentos de alunos veteranos e do aluno monitor, os quais externaram as facilidades e dificuldades encontradas até então em suas jornadas no ensino a distância. Posteriormente, os alunos ingressantes se apresentaram e compartilharam suas expectativas para com os cursos. Foram sorteados alguns brindes.

Após o intervalo para um coffee break, o Orientador de Polo deu sequência nas atividades previstas, explanando as Normas Acadêmicas e os tópicos constantes do Manual do Aluno, com todas as diretrizes necessárias ao desempenho de uma boa vida acadêmica.

Como Trote Solidário, foi solicitado aos participantes que, facultativamente, trouxessem um litro de leite para ser doado a uma entidade beneficente da cidade. Assim, foram arrecadados 27 litros de leite, os quais foram entregues na tarde de sexta-feira, 21, ao Lar dos Velhos de Adamantina, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo.

O Polo da Univesp em Adamantina oferece os seguintes Cursos de Graduação: Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – CPS, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Pedagogia.

Mais informações podem ser obtidas na Alameda dos Expedicionários, 864, Centro, ou pelo telefone (18) 3522-4600, de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h e das 18h às 22h.