INVESTSOL: Energia fotovoltaica com quem entende do assunto

Em entrevista concedida à TV Folha Regional, o engenheiro eletricista João Frederico da Silva, da Investsol falou sobre os benefícios e vantagens da geração de energia fotovoltaica e como o setor vem ganhando espaço na regi-ão.

Sobre o funcionamento do sistema, simplificando, o profissional destacou que é utilizada a energia solar em um processo onde a irradiação em contato com as placas de silício, por sua vez dopadas com Boro e Fósforo, criam uma agitação das moléculas que fluem pelo sistema gerando a energia elétrica e distribuindo-a na rede.



Sobre os valores de investimentos, o engenheiro esclareceu que são rapidamente recuperados em um curto espaço de tempo e que na maioria das vezes, em até 36 ou 48 meses, o investimento é pago, isso em 70% dos casos.

Como primeiro passo para a instalação do sistema de geração própria de energia, João Frederico destacou que é imprescindível que o interessado procure uma empresa especializada e responsável e que esta possua profissionais qualificados e capacitados para indicar os projetos adequados para cada situação, seja residencial, industrial ou outras.

Um dos pontos que têm facilitado a aquisição de equipamentos de geração de energia fotovoltaica segundo o engenheiro, são as linhas de financiamentos, incentivos do Governo Federal, linhas de crédito especiais com custos abaixo dos 10% ao ano e 0.8% ao mês.

A Investsol é empresa com sede em Adamantina e que atende em toda a região com a responsabilidade dos em-presários João Frederico da Silva e Fernando Oliveira (engenheiro civil).

Na Rua Cristovão Goulart Marmo, nº 707 – Centro – Adamantina – – Tel: (18) 9 9650-4384. Envie um e-mail e solicite um orçamento sem compromisso: [email protected]