Após receber nova pintura no piso da quadra poliesportiva e Iluminação de LED a secretaria de esportes atendendo uma solicitação da Policia Militar de Adamantina em melhorar o sistemde iluminação no pátio do Ginásio Paulo Camargo, prontamente foi atendida pela administracao e pelo prefeito Márcio Cardim.

Objetivo é melhorar a visibilidade dos usuários com mais segurança durante os eventos na praça esportiva.