Copa Unipedras/UniFAI de Futsal define os primeiros semifinalistas

A segunda fase da mais disputada competição de futsal de Adamantina e região, a 14ª edição da Copa Unipedras de Futsal, marcou nesta quarta-feira (26), dois grandes duelos disputadíssimo pela nona rodada. Os jogos que contaram com a presença de um bom público, foram realizados no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

No primeiro duelo, a equipe da Casa das Ferramentas/Proest Chevrolet/LRG Construtora/Paulista Veículos/Supermercado Godoy/Rede Smart/ Cerveja Império do treinador Diego Borelli, garantiu sua classificação para as semifinais ao vencer por 5 a 3, a equipe do Caveirão Futsal de Iacri.

No segundo jogo em um outro grande duelo o experiente time do Adriano Encanador/Amizade Futsal acabou sendo surpreendido com a derrota por 4 a 2, diante do time do Pedalada Futsal/ Calha Dois Irmãos/Roberto Procópio Fisioterapeuta.

A 14ª edição da Copa Unipedras de Futsal tem a organização da Selar (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação).

Colaboração: Jarir Kbeça