Conselho Municipal de Meio Ambiente realiza posse de novos membros

Na quarta-feira (19), foi realizado no gabinete da prefeitura a 1ª reunião do CONSEMMA, onde os novos membros foram empossados como conselheiros. Na oportunidade foi apresentado aos conselheiros qual a função do CONSEMMA e dos respectivos membros.Foram discutidas algumas idéias sobre as divulgações dos programas ambientais existentes no município. Na ocasião, também, foi eleito o novo presidente do CONSEMMA, o Secretário de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente Emerson Hernandes Baptiston, como vice presidente representando a OAB o advogado Leonardo da Silveira Fredi e secretaria executiva representando a UNIFAI A Profª Mestre Josiane Lourencetti.

O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi criado pela Lei Municipal nº 3265, de 30 de novembro de 2007, é constituído por 16 conselheiros nomeados pelo Decreto nº 6.050, de 19 de novembro de 2019, com representantes do Poder Público Municipal e membros de órgãos não governamentais do município. Tem como objetivo assessorar a formulação e a implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, com o apoio dos serviços administrativos da prefeitura municipal.

Dentro do Programa Município Verde Azul, o conselho é fundamental para realização das ações. Cabe ao interlocutor e suplente estarem sempre sintonizados com as orientações do Conselho Estadual, pois funcionam como multiplicadores, de modo que o Conselho Municipal mantenha a mesma linha e entendimento com o Estado.