Calendário Anual de Eventos do Município para 2020 é elaborado e divulgado pela Prefeitura

A Prefeitura de Adamantina divulgou o Calendário Anual de Festas e Eventos Populares do Município para este ano, por meio do Decreto Municipal nº 6.098, de 17 de fevereiro de 2020.

O programa de atividades foi elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e contém 132 atividades a serem realizadas pelo Poder Público e associações, clubes de serviço, iniciativa privada, escolas e demais instituições.

O maior evento previsto sem dúvida é a ExpoVerde 2020, agendada para ser realizada pela Prefeitura por meio de empresa terceirizada de 3 a 7 de setembro.

O Calendário Anual de Festas e Eventos Populares do Município estará disponível no site do Município.