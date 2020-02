Fatec Adamantina abre ano letivo com Aula Magna e Trote Solidário

Na quarta-feira (19) a direção da Fatec (Faculdade de Tecnologias) de Adamantina realizou a abertura oficial do ano letivo de 2020 com a Aula Magna ministrada pelo empresário Paulo Dancieri, CEO da empresa COIMMA.

A palestra tratou sobre o tema ‘O poder da transformação’ e foi bastante elogiada pelos alunos. Junto ao diretor da Fatec Adamantina, José Eduardo Rosilho de Figueiredo e à coordenadora do curso de Gestão Comercial Eliane Vendramini, participaram da aula especial os membros corpo docente da instituição.



Também com o começo das atividades neste ano a Faculdade de Tecnologia promove uma campanha de arrecadação de leite longa vida para o Lar dos velhos do município, através do Trote Solidário. Além dos alunos, a iniciativa visa contar com a adesão e colaboração da população adamantinense.

O ponto de coleta está instalado na sede da Fatec Adamantina, na Rua Paraná, nº 400 – prédio do antigo CEFAM –, no Jardim Brasil. Mais informações pelo telefone 3522 4181.