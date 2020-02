Uma pessoa fica em estado grave e duas feridas em acidente com “narguilé” em Adamantina

Um acidente causou queimaduras em três pessoas na madrugada deste sábado (22), em Adamantina. Segundo a Polícia Civil, tudo aconteceu no bairro Parque do Sol, quando uma delas esbarrou em um recipiente com álcool, que caiu sobre um narguilé – uma espécie de cachimbo.



Nesse momento, o produto pegou fogo e atingiu as três pessoas, que têm entre 21 e 29 anos.



As vítimas foram socorridas no Pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e uma delas precisou ser transferida para um hospital em Marília (SP).



A Polícia Civil registrou um Boletim de Ocorrência e apreendeu objetos para investigação.



A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina informou que as três vítimas deste acidente deram entrada à 1h na unidade de saúde e receberam prontamente os cuidados da equipe médica e multiprofissional.



Em Adamantina, apenas o rapaz, de 22 anos, permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu quadro é considerado estável.



Já a mulher de 21 anos foi atendida e transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Marília.



A vítima de 29 anos foi atendida e liberada. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)

FOTO: Adamantina Net / Arquivo