Governador João Dória inaugura Delegacia Seccional e galeria dos Pioneiros hoje

Está confirmada a visita do governador do Estado João Dória em Adamantina nesta quinta-feira (20).

A previsão de chegada do governador é às 15h20 quando se dirigirá à Alameda Josefina Dall´Antônia Tiveron, 100, onde – irá inaugurar oficialmente a nova sede da Delegacia Seccional da Polícia Civil e as adequações de galerias de águas pluviais do Parque dos Pioneiros.

A visita do governador na região foi iniciada pela manhã desta quinta-feira quando desembarcou em Presidente Prudente. Às 14h00 ele chega a cidade de Flora Rica quando inaugura a Creche-Escola. Após se dirige à Adamantina, finalizando a visita a região.

Essa é a terceira visita de João Dória à região de Presidente Prudente, desde que assumiu o cargo de governador. A primeira delas foi em 11 de abril do ano passado. Na ocasião inaugurou o 8º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Sua segunda visita foi em 2 de dezembro, quando inaugurou o 2º CDP (Centro de Detenção Provisória), em Caiuá, e o CCI (Centro de Convivência do Idoso), em Santo Anastácio.