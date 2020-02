Contratação de segundo médico plantonista para o Pronto Socorro é sugerida no Legislativo

O atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina é alvo de constante reclamação por parte da população. E, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete (DEM), uma saída para solucionar ou ao menos minimizar a carência seria a presença de dois médicos plantonistas no PS.

Diante desta situação, o vereador fez a Indicação nº 45/2020, que passou pelo plenário na última sessão ordinária do Poder Legislativo.

“Solicita que o atendimento da população do Pronto Socorro seja realizado com a presença de dois médicos de plantão para o bom atendimento dos pacientes”, diz Ruete no documento.

A Indicação foi endereçada ao Poder executivo para que analise a viabilidade do pedido.