Falta de funcionário e informações sobre vacinas nos postos de saúde são questionadas na Câmara

Em sessão ordinária da Câmara de Adamantina o presidente Eder Ruete (DEM) apresentou o Requerimento nº 28/2020 com pedido de informações acerca do atendimento nos postos de saúde do município.

No documento o vereador questiona se há falta de funcionários para atender a população nas unidades. Também indaga a respeito do sistema de vacinação no município. E pergunta ainda se o estoque de vacina está dentro da normalidade, de forma a serem suficiente para atender a demanda.

Ruete justifica que o pedido tem o objetivo de esclarecer informações recebidas da população.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário e encaminhado para resposta do Poder Executivo.