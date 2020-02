Abertura do Campeonato Varzeano registra boa média de gols

Ontem (19) foi realizado no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina abertura oficial do Campeonato Amador Varzeano de Futebol.

A competição reúne a participação de 10 equipes formadas com atletas de Adamantina.

Uma rodada de muitos gols, na primeira partida a equipe do Betão FC venceu a Vila Freitas pelo Placar de 3 a 1 , na outra partida a equipe do San Remo aplicou um goleada pelo placar elástico de 8 a 3 em cima do Vila Nova.

A próxima rodada acontece nesta quinta-feira (20) a partir das 19 horas com os seguintes jogos Parque Iguaçu enfrentava equipe do Chile, as 21 horas a equipe dos Várzeas joga com a Portuguesa. A competição e realizada pela Secretaria Municipal de Esportes com apoio total da Prefeitura Municipal de Adamantina.

